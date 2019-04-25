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Агент 024

В Бишкеке жителям многоэтажного дома по улице Токомбаева закрывают въезд

В Бишкеке жителям многоэтажного дома по улице Токомбаева закрывают въезд. Об этом они сообщили 24.kg.

По одной из версий, заграждение устанавливает строительная компания «Аю-Курулуш». Но в компании информацию опровергли. По другой, участок пытается огородить «Асанбай-центр» под парковку.

В начале апреля на этом месте уже появлялась спецтехника, но местные жители помешали установить бетонные плиты. В конфликт между бишкекчанами и застройщиками вмешались сотрудники милиции.

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