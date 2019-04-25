Дворняга спасла щенка из-под колес машины

Безымянная черно-белая дворняга продемонстрировала отличное знание ПДД, способность предвидеть развитие дорожной ситуации и великолепную реакцию. Об этом сообщило издание «АвтоПарк».

В обледенелом дворике в одном из северных регионов России вышел на прогулку маленький щенок. Виляя хвостиком и неловко скользя по гололеду, он не видит, что за его спиной сдает назад синяя иномарка. Водитель щенка явно не заметил.

В последний момент появилась дворняга, которая подхватила щенка и утащила из-под колес автомобиля.