Езда по встречке. Читатели продолжают присылать видео с нарушениями ПДД

Читатели продолжают присылать 24.kg видео с нарушителями Правил дорожного движения.

На улице Байтик Баатыра (в районе пересечения с Ахунбаева) на полосу встречного движения выехали мотоциклист (госномер 009МА) и машина службы такси (госномер 593AES).

На улице Исанова автомобиль доставки пиццы выехал на встречку, еще и госномер заклеил.

Напомним, что с 12 февраля в Кыргызстане запустили проект «Безопасный город», по которому камеры начали фиксировать нарушения на дорогах. Какие перекрестки подключены к проекту, можно посмотреть по ссылке.

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