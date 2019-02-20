В России инспектор ГИБДД остановил движение, чтобы пропустить собаку

В Челябинске инспектор ГИБДД остановил движение, чтобы пропустить собаку, стоявшую на обочине дороги. Об этом сообщило издание «АвтоПарк».

Поступок инспектора попал в объектив видеорегистратора. На заснеженной обочине трассы стояла крупная рыжая дворняга, припадающая на левую переднюю лапу. Она не решалась бежать наперерез непрерывно едущим автомобилям.

Инспектор ГИБДД, заметив животное, поступил, может быть, и не по уставу, но по совести: вышел на середину дороги, поднял жезл и остановил на несколько секунд движение машин.

Собака благополучно перебралась через дорогу, и движение автомобилей возобновилось.