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В России инспектор ГИБДД остановил движение, чтобы пропустить собаку

В Челябинске инспектор ГИБДД остановил движение, чтобы пропустить собаку, стоявшую на обочине дороги. Об этом сообщило издание «АвтоПарк».

Поступок инспектора попал в объектив видеорегистратора. На заснеженной обочине трассы стояла крупная рыжая дворняга, припадающая на левую переднюю лапу. Она не решалась бежать наперерез непрерывно едущим автомобилям.

Инспектор ГИБДД, заметив животное, поступил, может быть, и не по уставу, но по совести: вышел на середину дороги, поднял жезл и остановил на несколько секунд движение машин.

Собака благополучно перебралась через дорогу, и движение автомобилей возобновилось.
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