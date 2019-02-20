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Агент 024

Чудаки парковки. На просьбы убрать машины они не реагируют

На WhatsApp и Telegram 24.kg приходят фотографии и видео с нарушителями правил парковки.

На Южной магистрали водители оставили машины прямо на тротуаре. На просьбы автора фото убрать транспорт не отреагировали.

читателя
Фото читателя. Чудаки парковки

Очередной нарушитель замечен в парковой зоне возле здания Министерства культуры, информации и туризма Кыргызстана.

читателя
Фото читателя. Чудаки парковки

В 10-м микрорайоне возле дома № 16 машина заехала на место зеленых насаждений.

читателя
Фото читателя. Чудаки парковки

«Этот гражданин поставил автомобиль перед зеброй и пошел по своим делам. Через пять метров бесплатная парковка, но ему лень идти пешком так далеко», — написал автор фото, сделанного в районе пересечения улиц Ахунбаева и Ш.Руставели.

читателя
Фото читателя. Чудаки парковки

Сразу два водителя оставили машины на перекрестке улицы Исанова и проспекта Чуй.

читателя
Фото читателя. Чудаки парковки

Этот автолюбитель заехал прямо на остановку общественного транспорта. Фото сделали на улице Киевской.

читателя
Фото читателя. Чудаки парковки
Напомним, в Кыргызстане 12 февраля запустили проект «Безопасный город», по которому камеры на десяти перекрестках Бишкека начали фиксировать нарушения. К 6 марта камерами оборудуют еще девять перекрестков.

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