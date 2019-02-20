Чудаки парковки. На просьбы убрать машины они не реагируют

На WhatsApp и Telegram 24.kg приходят фотографии и видео с нарушителями правил парковки.
На Южной магистрали водители оставили машины прямо на тротуаре. На просьбы автора фото убрать транспорт не отреагировали.
Очередной нарушитель замечен в парковой зоне возле здания Министерства культуры, информации и туризма Кыргызстана.
В 10-м микрорайоне возле дома № 16 машина заехала на место зеленых насаждений.
«Этот гражданин поставил автомобиль перед зеброй и пошел по своим делам. Через
Сразу два водителя оставили машины на перекрестке улицы Исанова и проспекта Чуй.
Этот автолюбитель заехал прямо на остановку общественного транспорта. Фото сделали на улице Киевской.
«Безопасный город», по которому камеры на десяти перекрестках Бишкека начали фиксировать нарушения. К 6 марта камерами оборудуют еще девять перекрестков.
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