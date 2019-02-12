02:22
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Агент 024

Блогер из США снял с дрона вирусное видео, которое посмотрели миллион раз

Фото © Johnny FPV. Кадр из ролика The sky is not the limit

Блогер из США снял с помощью дрона и опубликовал в соцсети зрелищные кадры своих путешествий. Видео стало вирусным, сообщило РИА Новости.

Гений пилотирования на дронах, блогер, скрывающийся за ником Джонни FPV (Johnny FPV), у которого до недавних пор было несколько десятков тысяч подписчиков, показал уникальные кадры. За первые же часы после публикации ролик набрал почти миллион просмотров.

На видео попали около десятка локаций: горы, пустыня в Иордании, раллийная трасса и африканская прерия с бегущими по ней носорогами.
Ссылка:
просмотров: 2375
Версия для печати
Материалы по теме
В Испании туристам пригрозили тюрьмой за рисунки на песке
Жанар Акаев считает, что новые должности создаются для однокурсников премьера
Депутат считает, что Кыргызстану надо разработать свой туристический бренд
Без регистрации. Узбекистан готов упрощать правила на взаимной основе
Двадцать процентов посетивших Узбекистан туристов — кыргызстанцы
The Guardian рекомендует в 2019 году посетить Кыргызстан во время отпуска
Бишкек на 7-м месте в рейтинге лучших городов для зимних путешествий в СНГ
Более половины туристического сектора Кыргызстана работает в тени
Отдельную структуру для развития туризма предлагают создать в Кыргызстане
Единую визу для туристов Казахстан и Узбекистан запустят в 2019 году
Популярные новости
Мгновения жизни. Кыргызстан глазами читателей 24.kg Мгновения жизни. Кыргызстан глазами читателей 24.kg
&laquo;Безопасный город&raquo;. В&nbsp;Бишкеке знаки вводят автомобилистов в&nbsp;заблуждение «Безопасный город». В Бишкеке знаки вводят автомобилистов в заблуждение
В&nbsp;Бишкеке водитель на&nbsp;правительственной трассе развернулся через сплошную линию В Бишкеке водитель на правительственной трассе развернулся через сплошную линию
Могут&nbsp;же. &laquo;Безопасный город&raquo; в&nbsp;действии: водители маршруток соблюдают ПДД Могут же. «Безопасный город» в действии: водители маршруток соблюдают ПДД
Бизнес
СКИДКИ в&nbsp;O!Store: 30&nbsp;процентов на&nbsp;все смартфоны&nbsp;LG СКИДКИ в O!Store: 30 процентов на все смартфоны LG
Спешите! Остался месяц до&nbsp;окончания акции &laquo;Плати картой&raquo; от&nbsp;&laquo;Бакай Банка&raquo; Спешите! Остался месяц до окончания акции «Плати картой» от «Бакай Банка»
Сотрудничество Lalafo и&nbsp;мобильного оператора&nbsp;О! продолжается! Сотрудничество Lalafo и мобильного оператора О! продолжается!
&laquo;Газпром нефть Азия&raquo; в&nbsp;четвертый раз получила награду &laquo;Лучший налогоплательщик&raquo; «Газпром нефть Азия» в четвертый раз получила награду «Лучший налогоплательщик»