Жители столичного микрорайона «Асанбай» жалуются на шумные кафе

Жители нового многоквартирного дома, находящегося возле нескольких кафе («Асанбай-центр», Easy, «Бухара», Ganbei, Nosorog) у парка «Асанбай», жалуются на громкую музыку. Об этом они написали на WhatsApp 24.kg.

«Каждую ночь мы не спим из-за дискотек этих заведений, низкие частоты просто продалбливают нам мозги. Кафе Ganbei готовится к открытию, музыка гремит всю ночь», — написали они.

Жители обращались к руководству кафе, но им ответили, что их помещение имеет звукоизоляцию. «Только соответствует ли она нормам для ночного клуба, не уточнили», — добавили жители.

Напомним, ранее бишкекчане неоднократно жаловались на шум от кафе Metro Pub.

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