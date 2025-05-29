Жители дома в микрорайоне «Асанбай» жалуются на салюты и ночную стройку

В микрорайоне «Асанбай» на улице Аалы Токомбаева, 23/12, неизвестные ставят музыку в ночное время на парковке, пускают салюты и мешают жителям отдыхать. Об этом 24.kg сообщил один из жителей многоквартирного дома.

По словам мужчины, возле дома находится большое парковочное место, где и собираются люди.

«У нас каждую ночь разные люди приезжают, взрывают салюты и до утра ставят музыку, кричат, поют, дерутся. Звоним в милицию, но никто не реагирует. В «102» даже трубку не поднимают. Круглый год здесь ночью приезжают делать предложение руки и сердца или поздравляют с днем рождения», — добавил он.

По его словам, этот беспредел продолжается уже долгое время, а милиция не отвечает на звонки.

Кроме того, он отметил, что рядом с домом строится спортивный комплекс, где работы продолжаются и днем, и ночью.

«По ночам сильно мешают звуки строительства, всю ночь тарахтят, ездят шумные грузовые машины, даже дом трясется, когда большие груженные КамАЗы проезжают», — заключил житель дома.