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Бишкекчане обеспокоены нахождением зоопарка возле Академии физкультуры

Бишкекчане обеспокоены нахождением зоопарка возле Академии физкультуры. Об этом сообщил 24.kg читатель.

«Рядом гуляют в парке дети, вдруг лев выйдет из клетки? Мэрия знает об этом?» — спросил он.

В муниципалитете ответили, что зоопарк расположен на территории Кыргызской академии физической культуры и спорта. «Между учебным заведением и компанией заключено соглашение о предоставлении участка для проведения развлекательных мероприятий (зоопарк и лунапарк) с 25 декабря 2018 года по 25 марта 2019-го. Компания обязалась соблюдать чистоту и порядок на арендуемой территории», — отметили в мэрии.

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