Кыргызстанцы жалуются, что в аптеках пропал «Варфарин»

В аптеках в продаже нет «Варфарина». Об этом написал в Facebook Валерий Ильин.

«Куда из аптек делся «Варфарин»? Каждый месяц устраивают дефицит какого-нибудь важного препарата. Или это аптечная мафия действует, побуждая покупать аналоги, которые гораздо дороже?» — поинтересовался он.

В комментариях пользователи сообщили, что вынуждены заказывать препарат в Казахстане, в аптеках им говорят, что завоза нет с осени 2018 года.

«Варфарин» относится к антикоагулянтам. Его принимают для предотвращения образования тромбов.

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