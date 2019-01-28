ОАО «Джалал-Абадэлектро» незаконно взимает с абонентов оплату за техподключение. Об этом 24.kg сообщил читатель.

По его словам, с каждого нового абонента взимается 4 тысячи 130 сомов за подключение к сети. Есть постановление от 29 марта 2018 года, где указано, что при технологическом присоединении потребителей мощностью до 10 киловатт договор на технологическое присоединение не заключается и плата не взимается.

«На первый взгляд это маленькая сумма, но если умножить ее на тех абонентов, которые подключились, то получится несколько миллионов сомов», — отметил читатель.

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