В центре Бишкека строят, нарушая пожарные нормы. Горожане просят разобраться

В Бишкеке по улице Абдрахманова, 150 коммерческие объекты строят без соблюдения норм пожарной безопасности. Об этом 24.kg сообщили читатели.

«Когда наведут порядок возле дома № 150 по улице Абдрахманова? Домком на стороне арендаторов. Территория дома застроена незаконными постройками, не соблюдается пожарный разрыв. Строения стоят вообще без правоустанавливающих документов. А если есть документы, то на 15 квадратных метров, застраивают же по 40-50. Просим городские службы отреагировать», — написали они.

«Пусть Бишкекглавархитектура измерит территорию, чтобы убедиться. Тут нарушения кругом», — возмущены горожане.