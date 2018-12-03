22:57
USD 69.85
EUR 79.55
RUB 1.05
Агент 024

Похожие на НЛО шары снял на видео американский рыбак

Похожие на НЛО огни житель США снял на видео в небе над морским побережьем Северной Каролины. Ролик опубликовали на YouTube.

По словам очевидца, необычное явление он заметил 20 ноября во время рыбалки. Около девяти вечера мужчина увидел яркий неподвижный огонек в небе. В течение часа он периодически становился то ярким, то тусклым. Изредка рядом появлялись другие огни.

В один момент шар исчез на 20 минут, а после вновь вспыхнул, но визуально ближе к месту рыбалки.

«Это видео начинается с того момента. Он становился то ярче, то тусклее, а количество огней увеличивалось до четырех, но в целом он не двигался с места», — написал автор ролика.

Пользователи интернета предложили разные версии, среди которых огни самолета и шаровые молнии. Один из комментаторов предположил, что это горение газового факела на нефтяной вышке, а четыре огня получились из-за атмосферной дисперсии.
Ссылка:
просмотров: 194
Версия для печати
Материалы по теме
Какую страну чаще других посещают неопознанные летающие объекты, назвали уфологи
НЛО? Британка сняла на видео что-то странное
НЛО? В Интернете появилось видео загадочного объекта на Луне
Пентагон рассекретил видеозапись НЛО, сделанную пилотом ВМС США
Военные США показали засекреченное видео встречи с НЛО
Бишкекчане увидели НЛО. Оказалось, с космодрома Байконур стартовала ракета
Популярные новости
Шторм на&nbsp;Иссык-Куле. Фото очевидцев, как пострадал пансионат &laquo;Солнышко&raquo; Шторм на Иссык-Куле. Фото очевидцев, как пострадал пансионат «Солнышко»
Школьник придумал хитрую шпаргалку, которая восхитила интернет Школьник придумал хитрую шпаргалку, которая восхитила интернет
Мгновения жизни. Замерзший Коль-Тор и&nbsp;снежный Ала-Бель Мгновения жизни. Замерзший Коль-Тор и снежный Ала-Бель
Видео детей, свободно владеющих кыргызским, набирает популярность в&nbsp;интернете Видео детей, свободно владеющих кыргызским, набирает популярность в интернете
Бизнес
Хотите стать обладателем номера 0508888888 или 0509999999? Хотите стать обладателем номера 0508888888 или 0509999999?
Три авиакомпании лидируют в&nbsp;онлайн-голосовании на&nbsp;лучшего авиаперевозчика Три авиакомпании лидируют в онлайн-голосовании на лучшего авиаперевозчика
Смартфоны Xiaomi в&nbsp;рассрочку без первого взноса и&nbsp;переплаты в&nbsp;O!Store Смартфоны Xiaomi в рассрочку без первого взноса и переплаты в O!Store
&laquo;Бакай Банк&raquo; обучил финансовой грамотности школьников по&nbsp;всей республике «Бакай Банк» обучил финансовой грамотности школьников по всей республике