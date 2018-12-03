Похожие на НЛО шары снял на видео американский рыбак

Похожие на НЛО огни житель США снял на видео в небе над морским побережьем Северной Каролины. Ролик опубликовали на YouTube.

По словам очевидца, необычное явление он заметил 20 ноября во время рыбалки. Около девяти вечера мужчина увидел яркий неподвижный огонек в небе. В течение часа он периодически становился то ярким, то тусклым. Изредка рядом появлялись другие огни.

В один момент шар исчез на 20 минут, а после вновь вспыхнул, но визуально ближе к месту рыбалки.

«Это видео начинается с того момента. Он становился то ярче, то тусклее, а количество огней увеличивалось до четырех, но в целом он не двигался с места», — написал автор ролика.

Пользователи интернета предложили разные версии, среди которых огни самолета и шаровые молнии. Один из комментаторов предположил, что это горение газового факела на нефтяной вышке, а четыре огня получились из-за атмосферной дисперсии.