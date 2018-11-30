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Агент 024

Месяц спустя. Мусорную кучу возле детского сада в Сузаке так и не убрали

В микрорайоне «Черемушки» Сузака до сих пор не убрали мусорную кучу. Об этом 24.kg сообщил читатель, написавший о свалке в конце октября.

«Рядом больница, школа и детский сад. Никому нет дела. Местные органы власти не реагируют», — написал месяц назад читатель.

На этот раз он рассказал, что тогда отправил край свалки.

«На самом деле там тонны мусора. За два года», — возмущен читатель, снова приславший видео.

Чтобы стать «агентом 024», вы можете сообщить новость, отправив ее в WhatsApp или Telegram по номеру 0555312024.
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