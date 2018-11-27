Пациенты жалуются на условия в Национальном центре охраны материнства и детства

Новорожденных отправляют по плану на УЗИ головного мозга в Национальный центр охраны материнства и детства, но условий для родителей с детьми там нет. Об этом на своей странице в социальной сети Facebook сообщил Улан Джумаков.

«Кабинет УЗИ в одном здании, а касса вообще за километр — в другом. Мамам с младенцами приходится сначала выстоять очередь в коридоре, где нет нормальных лавочек и сидений. Потом по дворам искать кассу, чтобы оплатить и вернуться в кабинет УЗИ с чеком за результатами обследования», — написал он.

Улан Джумаков отметил, что стоимость процедуры — 502 сома. «Дети же у нас бесплатно должны проходить УЗИ в государственных медицинских учреждениях. Да за такие деньги сервис должен быть на высшем уровне», — считает он.

Фото Улана Джумакова

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