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Агент 024

Ремонт отопительной системы в школе. Одному учащемуся стало плохо

В школе-гимназии № 5 ученику стало плохо. Об этом сообщили в социальных сетях.

В Министерстве образования со ссылкой на директора учебного заведения информацию подтвердили.

«С 16 ноября в гимназии проводится плановый ремонт отопительной системы. Одному учащемуся стало плохо из-за того, что он долго находился рядом с местом проведения работ. Началось головокружение, ребенку оказали помощь, после чего его забрала мама. При этом остальным школьникам уроки сократили. С завтрашнего дня в гимназии меняют расписание, чтобы никто из детей не находился рядом с ремонтными работами», — сообщили в Минобразования.

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