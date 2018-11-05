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Агент 024

Обещанного полгода ждут. Пожарный проезд на улице Абдрахманова до сих пор закрыт

Жители дома № 150 по улице Абдрахманова жалуются на бездействие городских властей. Пожарный проезд между двумя домами закрыли еще в апреле.

«Мы обратились с заявлением в прокуратуру Первомайского района. Надзорный орган провел проверку и подтвердил, что есть нарушения. Внесли представление об устранении нарушения закона и привлечении к дисциплинарной ответственности виновных. Но требования прокуратуры по сей день не выполнены», — сообщили они.

По словам местных жителей, возле дома продолжаются работы, в выходные владельцы залили бордюры, выходящие за пределы «красной линии».

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