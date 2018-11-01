В КНУ нет отопления. Студенты учатся в верхней одежде

В Кыргызском национальном университете нет отопления. Студенты учатся в верхней одежде, написала в социальной сети Facebook Эльнура Алканова.

«На улице идет снег, а в головном корпусе КНУ студенты сидят в куртках — батареи холодные, отопление до сих пор не дали. Я пришла на встречу с 50 студентами, из-за ледяных кабинетов по факту пришли лишь 30. Они все оплачивают по контракту 27 тысяч сомов и не могут получить нормальные условия», — написала Эльнура Алканова.

В ОАО «Бишкектеплосеть» 24.kg пояснили, что подачу тепла университету не ограничивали. Техперсонал вуза не подключал здание к отоплению, так как в КНУ решили начать отопительный сезон 1 ноября.