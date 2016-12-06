Прививка от гриппа. Сделать никогда не поздно?

Этот вопрос взбудоражил общественность. Поводом для широкого обсуждения послужила информация о том, что президент страны Алмазбек Атамбаев в разгар заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) и гриппом выделил деньги на вакцину.

Так когда же лучше всего делать прививки?

Директор Республиканского центра укрепления здоровья Гульмира Айтмурзаева рассказывала ИА «24.kg», что иммунный статус развивается в течение определенного времени, и прививки надо было получать еще в сентябре-октябре.

Глава Департамента профилактики заболеваний и госсанэпиднадзора Толо Исаков уверял, что получить вакцину еще не поздно.

По словам директора Республиканского центра иммунопрофилактики Жолдоша Калилова, вакцинацию желательно делать в октябре-ноябре». «Но и в декабре будет не поздно, потому что подъем заболеваемости в основном происходит в январе-феврале», - сказал он сегодня ИА «24.kg».

«Как мы относимся к вакцинации? Если человек не болеет, он не был в контакте с больным последние семь дней и у него нет противопоказаний, то он может получить прививку. Даже во время сезона заболеваемости», - пояснила завотделом Департамента профилактики заболеваний и госсанэпиднадзора Динара Оторбаева.

«То есть никогда не поздно?» - уточняем мы. Медик ответила: «Да, но желательно, конечно, получить вакцину пораньше, начиная с сентября. Но и сейчас можно. Любая вакцина от гриппа в течение года помогает противостоять заболеваемости. А вот когда именно получить прививку, каждый человек решает сам. Ограничений нет. Даже Всемирная организация здравоохранения не скажет вам, когда делать прививки - до декабря или января», - добавила она.

Специалист по доказательной медицине Бермет Барыктабасова подчеркнула, что прививка против гриппа нужна не всем: «Тем более штамм все время меняется. Вакцинируют только уязвимые группы населения, у которых своих сил не хватит, чтобы бороться с гриппом. То есть исключается все взрослое население, которое не жалуется на какие-то хронические заболевания. У тотального большинства взрослого населения трудоспособного возраста вполне достаточно сил и иммунитета, чтобы справиться с заболеванием».

«Групп, которым показана вакцинация, не много: часто болеющие дети до двух лет; больные сахарным диабетом; перенесшие инфаркт миокарда; люди с хроническими заболеваниями органов дыхания, для которых грипп станет непреодолимым испытанием. Даже были исследования, нужно ли вакцинировать медработников. Нет. Система здравоохранения должна поддерживать инфекционный контроль, проветривать помещения, чтобы сами палаты не были источником заражения», - добавила она.

«Делать прививки в декабре – не катастрофически поздно, - считает Бермет Барыктабасова. - Сезон инфекций же продолжается. И, кстати, эта вакцина не гарантирует, что человек не будет болеть. 90 процентов того, что люди считают гриппом, вовсе не грипп, а обычная простуда. Во-первых, нужно поставить точный диагноз, а это делается только в вирусологических лабораториях. Но не все идут в больницы».

«Я считаю, что вопрос политизирован. Если бы кто-то другой выделил деньги, то никто бы и не заметил. А если президент, то вроде как хочет понравиться людям, а люди задают неудобные вопросы - зачем дал, почему не вовремя и так далее. На самом деле из года в год все знают, что наступит осень, а за ней зима, и люди будут болеть. Поэтому надо работать над информированностью населения, над профилактикой. Чтобы люди знали, откуда инфекция и что с ней делать», - добавила Бермет Барыктабасова.

«Один больной человек может в день заразить от 20 до 50 человек. Где у нас места скопления людей? Кинотеатры, общественный транспорт, учебные заведения. Тут прямые меры предосторожности помогают больше, чем любые затратные страновые вмешательства. Нужно чаще мыть руки после посещения общественных мест, сидеть дома, если заболел, и не распространять инфекцию», - резюмировала специалист по доказательной медицине.