Семь основных мифов о гриппе

В Кыргызстане растет заболеваемость острыми респираторными вирусными инфекциями. Кроме ОРВИ, появились лабораторно подтвержденные случаи гриппа.

Директор Республиканского центра укрепления здоровья Гульмира Айтмурзаева рассказала ИА «24.kg» о некоторых заблуждениях, связанных с гриппом.

Миф №1. Надену маску и схожу на работу

Самое основное заблуждение, когда считают, что простудные заболевания – легкие, якобы ничего страшно, и грипп можно перенести на ногах. А он опасен именно грозными осложнениями, включая воспаление мозговых оболочек. Часто возникают отиты, воспалительные заболевания со стороны носоглотки, гайморит. Этих вещей надо избегать.

Миф №2.Началась эпидемия. Срочно сделаю прививку от гриппа

Иммунный статус развивается в течение определенного времени, и прививки надо было получать еще в сентябре-октябре.

Грипп – живой организм и хочет жить. Если мы его атакуем, он мутирует, у него очень много видов. И если в этом году циркулирует грипп одного вида, то в следующем может появиться другой. Если мы делаем прививку от одного вида, то можем заразиться другим. Есть такая вероятность.

Миф №3. Температуры нет. Значит, не заразен

Нельзя так сказать. Как только человек начинает чихать и кашлять, он уже становится источником заражения. При кашле и чихании вирус гриппа распространяется в среду. А температурный фактор может присоединиться чуть-чуть позже.

Миф №4. Алкоголь – лучше лекарств

Часто мужчины отказываются от лекарств, останавливая свой выбор на спиртных напитках.

Медики против такого убеждения, против употребления алкоголя. Есть специальные противовирусные препараты, их и надо принимать.

Миф №5. А приму-ка я душ

Принимать душ можно только в том случае, если нет температуры.

Миф №6. Заболел? Бегом в аптеку за антибиотиками!

Самое главное – не заниматься самолечением. У нас люди бегут сразу в аптеку, просить лекарства у фармакологов. Даже если у вас температура +38, не рекомендуется ее сбивать, организм сам борется с вирусом, если выше – только тогда сбивать.

Миф №7. Можно вылечиться самому

Нужно обязательно обратиться к врачу: вызвать на дом или сходить в больницу. Надо, чтобы врач поставил правильный диагноз – либо это действительно вирусная инфекция, либо бактериальная. Здесь подходы в лечении абсолютно разные. Антибиотики при вирусных инфекциях не помогают.

Очень часто начинается вирусная инфекция, и к ней присоединяется бактериальная, что усугубляет течение. Тем более нельзя принимать антибиотики по совету соседки. Допустим, у нее заболел ребенок, она купила антибиотики и настоятельно рекомендует вам. Здесь идет речь об индивидуальной чувствительности каждого организма. То, что действует на одни возбудители, не действует на другие.

Будьте здоровы!