Президентская гонка. Объединение оппозиции озаботило партию власти

Обещание уходящего президента Алмазбека Атамбаева провести честные и прозрачные выборы-2017 пока остается лишь на словах. Кандидат на высший политический пост от партии власти Сооронбай Жээнбеков, по мнению гражданских активистов и его соперников по гонке, продолжает использовать должность премьер-министра в агитационной кампании.

Информационные выпуски государственных и провластных телекомпаний, лояльные к чиновникам издания теперь начинают и завершают выпуски новостей рапортами об успешной деятельности главы правительства.

В предвыборном штабе СДПК, который размещается в здании «Форума», принадлежащего Алмазбеку Атамбаеву, ежедневно отмечаются чиновники всех рангов.

Похоже, административный ресурс и на предстоящих выборах традиционно используют в качестве главного агитационного и пропагандистского рычага действующей власти.

Икрамжан Илмиянов как руководящая и направляющая...

Штабные работники СДПК демократично рассказывают о своих трудовых буднях. Не без гордости подчеркивают, что премьер-министр — частый гость в главном штабе социал-демократов и его региональных филиалах. Штабисты делятся подробностями о встречах Сооронбая Жээнбекова с районными и областными чиновниками.

Как правило, предвыборный день кандидат от СДПК начинает с приветствия. Премьер напоминает министрам, губернаторам и акимам, что его кандидатуру поддержал сам глава государства, и призывает к активной совместной работе на выборах.

После инструктажа от претендента Жээнбекова в дело включается советник действующего президента Икрамжан Илмиянов.

Он ставит задачи чиновникам. Подробно объясняет управленцам, что и как делать для привлечения электората.

В ЦИК поступают сообщения, что к главному штабу СДПК нередко подъезжают и машины с номерами ГКНБ. Видимо, сотрудникам спецслужб также требуются консультации руководящей и направляющей партии.

Первый официально зарегистрированный кандидат в президенты Темир Сариев уже призвал Сооронбая Жээнбекова сложить полномочия и в жесткой форме потребовал прекратить использование административного ресурса на выборах.

Руководитель избирательного штаба Темира Сариева Эльмира Ибраимова предупреждает власти, что давление на избирателей может привести к смуте в стране и свести на нет демократические преобразования.

Добровольный уход Атамбаева с должности и отсутствие его фамилии в списках кандидатов резко повышают шансы других претендентов. Хотя нынешняя правящая элита вряд ли удержится от соблазна применить административный ресурс и финансовое давление на избирателей. Эльмира Ибраимова

Политическое достоинство — должность

Весь год скромно молчавший премьер-министр за последние два месяца стал едва ли не самым активным чиновником «Белого дома». Практика показывает, что напрасно глава правительства тщательно скрывал ранее такие качества, как ответственность за порученное дело и крепко дремавший талант публичного оратора.

Экс-министр иностранных дел Аликбек Джекшенкулов, отвечая на вопросы ИА «24.kg», отмечает, что человеческих качеств у кандидата от СДПК действительно очень много, но из политических достоинств лишь одно — должность премьер-министра. По его мнению, Сооронбай Жээнбеков — несамостоятельный политик.

Не представляю, как ставленник СДПК будет (если сможет пройти предвыборный марафон) вести переговоры на высшем уровне с президентами России, Казахстана, Узбекистана, Таджикистана и Китая. Аликбек Джекшенкулов

По его мнению, президентов дружественных Кыргызстану стран настораживают и тесные связи братьев Жээнбековых с арабскими государствами, особенно с Катаром. Напомним, что официальную Доху недавно даже соседи по Персидскому заливу обвинили в неприкрытой поддержке террористических организаций ИГИЛ, «Братьев-мусульман» и других радикальных движений.

Об угрозе со стороны радикальных исламских течений официальному Бишкеку дипломатично намекнула и официальная Москва во время государственного визита Алмазбека Атамбаева в Россию.

Четверка путает все карты

Серьезную озабоченность в штабе СДПК вызвало совместное заявление известных политиков Адахана Мадумарова, Бакыта Торобаева, Камчибека Ташиева и Ахматбека Кельдибекова. Четверка заявила об объединении партий «Бутун Кыргызстан», «Онугуу-Прогресс» и «Ата-Журт» на время предстоящих президентских выборов.

Лидер «Бутун Кыргызстана» Адахан Мадумаров сообщил ИА «24.kg», что всем четверым удалось «встать выше личных амбиций и поставить на первый план сохранение государственности».

Не исключено, что ряды четверки пополнятся. Возможно, союз поддержат некоторые депутаты Жогорку Кенеша и другие влиятельные политики на юге. В частности, есть информация, что экс-генпрокурор Эльмурза Сатыбалдиев готов поддержать четверку. Нравятся эти персоны кому-то или нет, но сложно отрицать, что у каждого из них есть электоральная поддержка.

Адахан Мадумаров также рассказал, что в ближайшее время будет названо имя единого кандидата в президенты от нового союза.

Четверка политиков провела первые переговоры с одним из лидеров предвыборной кампании — экс-премьер-министром Темиром Сариевым.

И «Республика» дистанцируется

Политологи активно обсуждали и другой возможный тандем на выборах. Но лидер партии «Республика» Омурбек Бабанов опроверг утверждения экспертов о союзе с кандидатом от СДПК.

Омурбек Бабанов заявил, что объединение на время предвыборной кампании с Сооронбаем Жээнбековым невозможно.

Главный республиканец считает, что кандидат от правящей партии должен уйти с должности премьер-министра, чтобы не нарушать обещание президента, гарантировавшего честные и прозрачные выборы без использования административного ресурса.

Омурбек Бабанов, вторым сдав в ЦИК подписные листы, вот-вот получит удостоверение кандидата в президенты. Он начнет активную предвыборную работу, и уже очевидно, что переговоры со штабом СДПК вести не намерен.

О новом премьере

На 21 августа запланирована внеочередная сессия Жогорку Кенеша. Главный вопрос — кадровый — смена премьер-министра. Смена спикера после отказа Чыныбая Турсунбекова баллотироваться в президенты отложена на неопределенное время.

На место Сооронбая Жээнбекова по-прежнему претендуют руководитель аппарата президента Сапар Исаков и мэр Бишкека Албек Ибраимов. Некоторые эксперты называют и имя главы ГКНБ Абдиля Сегизбаева.

Судя по тому, с какой энергией и практически аврально Сапар Исаков раскручивает проект «Таза коом», Алмазбек Атамбаев отдаст предпочтение не старому и верному соратнику Ибраимову, а молодому и амбициозному руководителю аппарата.

В окружении кандидата от правящей партии надеются, что вынужденный уход с должности не ослабит позиции Сооронбая Жээнбекова. Как считают социал-демократы, пресловутый административный ресурс будет на их стороне и при новом премьере.