16:21
+35
USD 69.59
EUR 79.01
RUB 1.17
Взгляд

В Кыргызстане идентифицировали собак, с 2019 года примутся за пчел

В Кыргызстане 380 тысяч собак прошли идентификацию, с 2019 года начнется идентификация пчел. Об этом на заседании комитета по аграрной политике, водным ресурсам, экологии и региональному развитию Жогорку Кенеша рассказал директор Государственной инспекции по ветеринарной и фитосанитарной безопасности КР Калысбек Жумаканов.

По его словам, в этом году 92 процента крупного рогатого скота уже прошло идентификацию, 70 процентов вошло в базу данных. Он отметил, что в 2018 году начнется идентификация лошадей, а с 2019-го — идентификация мелкого рогатого скота.

«Идентификация овец будет немного сложнее, сперва учет пройдут племенные породы, затем уже другие группы мелкого рогатого скота, параллельно будет идти работа с прудами, пчелами», — сказал глава госинспекции.

В свою очередь депутат Дастан Джумабеков напомнил, что, возможно, в сентябре 2017 года в силу вступят изменения в Административный кодекс, по которым за нарушение правил идентификации граждан будут штрафовать.

«Если закон вступит в силу в сентябре, а вы не успеваете с идентификацией, то каждого будете штрафовать на пять тысяч сомов?» — задался вопросом депутат.

Инициатор законопроекта о внесении изменений в Административный кодекс, депутат Экмат Байбакпаев ответил, что вопрос рассмотрят и, возможно, во втором чтении установят дату вступления поправок в силу.

«Ваши предложения учтем, изменения в кодекс вносятся для профилактики, чтобы граждане осознавали серьезность вопроса», — сказал он.
Ссылка:
просмотров: 888
Версия для печати
Материалы по теме
Паника в СДПК. Президент готовит чистку
Популярные новости
Кандидат от&nbsp;власти. Интрига сохраняется Кандидат от власти. Интрига сохраняется
Бизнес
MegaCom первым в&nbsp;Кыргызстане внедрил пятую редакцию стандартов ISO 9001 MegaCom первым в Кыргызстане внедрил пятую редакцию стандартов ISO 9001
Незабываемое лето с&nbsp;4G&nbsp;LTE от&nbsp;MegaCom на&nbsp;Иссык-Куле! Незабываемое лето с 4G LTE от MegaCom на Иссык-Куле!
Двойная скидка на&nbsp;покупку в&nbsp;&laquo;Светофоре&raquo;! Двойная скидка на покупку в «Светофоре»!
Совсем скоро! Главное музыкальное событие года&nbsp;&mdash; O!PEN AIR 2017 Совсем скоро! Главное музыкальное событие года — O!PEN AIR 2017