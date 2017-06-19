В Кыргызстане идентифицировали собак, с 2019 года примутся за пчел

В Кыргызстане 380 тысяч собак прошли идентификацию, с 2019 года начнется идентификация пчел. Об этом на заседании комитета по аграрной политике, водным ресурсам, экологии и региональному развитию Жогорку Кенеша рассказал директор Государственной инспекции по ветеринарной и фитосанитарной безопасности КР Калысбек Жумаканов.

По его словам, в этом году 92 процента крупного рогатого скота уже прошло идентификацию, 70 процентов вошло в базу данных. Он отметил, что в 2018 году начнется идентификация лошадей, а с 2019-го — идентификация мелкого рогатого скота.

«Идентификация овец будет немного сложнее, сперва учет пройдут племенные породы, затем уже другие группы мелкого рогатого скота, параллельно будет идти работа с прудами, пчелами», — сказал глава госинспекции.

В свою очередь депутат Дастан Джумабеков напомнил, что, возможно, в сентябре 2017 года в силу вступят изменения в Административный кодекс, по которым за нарушение правил идентификации граждан будут штрафовать.

«Если закон вступит в силу в сентябре, а вы не успеваете с идентификацией, то каждого будете штрафовать на пять тысяч сомов?» — задался вопросом депутат.

Инициатор законопроекта о внесении изменений в Административный кодекс, депутат Экмат Байбакпаев ответил, что вопрос рассмотрят и, возможно, во втором чтении установят дату вступления поправок в силу.

«Ваши предложения учтем, изменения в кодекс вносятся для профилактики, чтобы граждане осознавали серьезность вопроса», — сказал он.