Катарский след в выборной кампании Кыргызстана

Социал-демократы на съезде партии 17 июня должны окончательно определиться с кандидатом в президенты.

Ранее политсовет СДПК принял решение в пользу премьер-министра Сооронбая Жээнбекова.

Официально руководить предвыборной кампанией премьера будет советник главы государства на общественных началах Фарид Ниязов.

Сооронбая Жээнбекова поддерживает и другой влиятельный политик из ближайшего окружения Алмазбека Атамбаева — Икрамжан Илмиянов.

Но не все члены правящей партии одобряют решение политсовета. Рядовые социал-демократы намерены на съезде поднять вопрос о выдвижении альтернативного кандидата. Реальную конкуренцию премьер-министру мог бы составить торага Жогорку Кенеша Чыныбай Турсунбеков.

Если социал-демократы до съезда не придут к консенсусу, то от правящей партии будут выдвинуты два кандидата — премьер-министр и спикер парламента.

Предвыборная кампания стартует 15 июня, после того как парламент утвердит постановлением новую дату выборов – 15 октября. После начнется официальное выдвижение кандидатов в президенты.

19 июня проведет съезд и партия «Акшумкар», кандидатом от которой станет экс-премьер-министр Кыргызстана Темир Сариев. Разногласий здесь по кандидату в президенты нет.

Доха далеко, Доха рядом

Конфликт между странами Персидского залива может отразиться и на выборной кампании в Кыргызстане. Вернее, на репутации кандидата от партии власти Сооронбая Жээнбекова. Именно его брат Жусупбек Шарипов, Чрезвычайный и Полномочный Посол в Саудовской Аравии, является одним из инициаторов укрепления связей Кыргызстана и Катара.

С Катаром на минувшей неделе разорвали дипломатические отношения ведущие страны региона — Саудовская Аравия, Бахрейн, Объединенные Арабские Эмираты, Египет, Йемен и Ливия.

Соседи Катара обвинили официальную Доху в финансировании террористических организаций «Аль-Каиды» и ИГИЛ.

За последние четыре года Бишкек наладил тесное сотрудничество с Катаром. С визитами в Дохе побывали президент, премьер-министр. Открыты посольства Кыргызстана в Дохе и Катара в Бишкеке.

Экономических дивидендов связи с одной из богатейших стран Персидского залива Кыргызстану пока не принесли. Катарские шейхи готовы на практике вкладываться лишь в строительство мечетей.

Укрепление кыргызско-катарских связей вызвало настороженную реакцию и наших стратегических партнеров по СНГ. Не прибавляют соседям по ЕАЭС энтузиазма и контакты некоторых кыргызских политиков с арабской организацией «Общество социальных реформ», которая в России и других странах СНГ признана террористической.

Религиозный фактор в кыргызской политике

По Конституции Кыргызстан — светское государство. Но-де-факто религия прочно вошла в нашу жизнь. В некоторых регионах после пятничного намаза многие организации уже не работают. А студентов, поступающих в мусульманские университеты Иордании, Саудовской Аравии, не меньше чем в светских высших учебных заведениях за рубежом.

Многие местные имамы по популярности не уступают ведущим политикам, а их влияние на умонастроения граждан порой не сопоставимо с депутатским, партийным, административным воздействием.

Кого охотнее будут слушать избиратели: партийных агитаторов или священнослужителей? Ответ явно не в пользу партийных деятелей.

Отсутствие национальной идеи, четкого плана по развитию страны, слабость государственного аппарата управления и более 1,5 миллиона граждан, проживающих за чертой бедности, стимулируют появление нетрадиционных течений ислама и христианства, различных религиозных сект.

СДПК – гарант стабильности?

Покидающий 1 декабря пост президента Алмазбек Атамбаев хочет оставить управление страной своей партии. Но, как показывает практика, социал-демократов испортил выборный процесс. Партия давно разделилась на несколько лагерей. СДПК сегодня демонстрирует отсутствие сплоченности как в низах, так и в верхах.

Но руководство партии продолжает уверять избирателей в том, что она проводит единый курс, а в ее рядах царят мир и дружба.

Конфликт по поводу выдвижения единого кандидата возник еще и потому, что в рядах социал-демократов нет явного лидера (сам Алмазбек Атамбаев, заняв пост президента и уважая закон, формально сложил полномочия руководителя СДПК).

Возможно поэтому правящая партия иногда допускает опасные крены как во внутренней, так и во внешней политике. И трезвые головы в СДПК понимают, что связи одного из кандидатов с арабскими шейхами могут осложнить отношения Кыргызстана с давними и надежными друзьями по СНГ.