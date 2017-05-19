Кыргызстан-2017: зачем Алмазбек Атамбаев меняет властный баланс?

Затянувшаяся в Кыргызстане интрига, кто станет кандидатом в президенты от СДПК, на самом деле внесла еще больше сумятицы и добавила новых вопросов.

Мы все помним, что в околополитических кругах имя Сооронбая Жээнбекова как вероятного кандидата на пост главы государства от партии власти упоминалось сразу же, как его назначили премьер-министром.

Надо признать: завесу секретности социал-демократы смогли создать плотную.

До самого 17 мая, когда политсовет СДПК принял решение в пользу Сооронбая Жээнбекова, в обществе циркулировали уверенные предположения и о других партийных лидерах партии как о наиболее очевидных претендентах на пост № 1.

Почему Жээнбеков?

Именно поэтому многие наблюдатели говорят прямо: Сооронбай Жээнбеков — это слишком просто. Возникли даже версии, что на предстоящем не позже чем через месяц съезде партии совершенно неожиданно назовут фамилию как минимум еще одного кандидата от СДПК. Причем для большей драматургии он может заявиться как самовыдвиженец.

Этим партия президента убьет двух зайцев: а) отвлечет внимание общественности и конкурентов от настоящего претендента и б) продемонстрирует, какая демократичная, конкурентная и равноправная атмосфера в политорганизации.

Но узнать, так это или нет, нам еще только предстоит. И если пока избавить себя от «теории заговоров» и воспринимать реальность такой, какой она и является, то можно сделать следующие выводы:

Как бы мы ни относились к Сооронбаю Жээнбекову — это не самое худшее, что есть сегодня у СДПК.

Заявив кандидатуру премьера, каким бы он ни был, партии нужно теперь всемерно добиваться его победы на выборах.

С другой стороны, мы все можем не понимать истинных мотивов решений СДПК. Хотя к чему эти условности?

Очевидно, что решения исходят от самого Алмазбека Атамбаева, и только он знает, какое будущее проектируется сейчас в интересах сохранения его политического влияния.

Может быть, мы сейчас просто не видим атамбаевского сигнала о том, что ему неинтересен или не совсем интересен контроль над президентским постом. Потому и Жээнбеков. Не зря ведь перед внесением изменений в Конституцию в 2016 году столько говорилось в пользу изменения баланса полномочий президента и премьер-министра, после которого глава кабмина становится более сильной фигурой.

Распыление власти

Уместно вспомнить заявление действующего главы государства, что он хотел бы остаться в истории Кыргызстана как «последний сильный президент». Не стоит забывать и его слова, сказанные на чолпон-атинской пресс-конференции прошлого года: «В Кыргызстане с нынешней Конституцией следующий президент легко может стать драконом. Чтобы не было дракона со 120 головами в будущем, нужно менять Конституцию. Если будет президент не такой, как я, он легко изменит Конституцию и станет драконом. За этот год попытаюсь сделать хоть что-то. Кто бы ни был президентом, премьером или спикером, власть не должна быть у него одного».

Исходя из этих озвученных публично мыслей Алмазбека Атамбаева, вполне можно сделать реконструкцию эскиза намечаемой расстановки власти, которую он сейчас чертит.

Получается, что в идеальном представлении Атамбаева руководители института президента, законодательной и исполнительной ветвей должны быть либо одинаково сильными, либо одинаково слабыми. Это уже на ваше филологическое восприятие.

Интрига сохраняется

Даже если команда Атамбаева проиграет президентские выборы-2017 (а с кандидатом Жээнбековым это не исключено), то для него персонально и для всего СДПК все равно остаются «зонтики» в виде премьерской и спикерской позиций, управлять которыми, по всей видимости, социал-демократы смогут как минимум до 2020 года.

Подтверждением тому еще одно интересное высказывание президента, сделанное на последнем заседании Нацсовета по устойчивому развитию в апреле. Алмазбек Атамбаев заявил, что президентские выборы-2017 менее важны, чем выборы в Жогорку Кенеш 2020 года.

Чуть раньше он говорил и о том, что после отставки и отдыха лично возглавит предвыборную парламентскую кампанию СДПК.

Так что, судя по всему, пост президента действительно может быть подвергнут ремонтажу (повторной сборке) в сторону его ослабления. Как это будет происходить с точки зрения законодательства, пока не ясно. Но, как мы знаем, в Кыргызстане при желании возможно все.

Однако уже можно сделать один, но вполне уместный вывод: сейчас не столь важно, как Сооронбай Жээнбеков собирается побеждать на выборах, поскольку акцент смещается к персоне будущего премьер-министра. Есть высокая доля вероятности, что Алмазбек Атамбаев явочным порядком, постепенно и неафишируемо начнет передавать ему, новому главе правительства, власть.

То есть, пока все будут отвлечены президентской гонкой и предвыборными баталиями, мы и не заметим, как получим фактически нового главу государства.

А если все-таки сыграет ставка на административный ресурс, финансовые возможности и контроль над большими медиа и Сооронбай Жээнбеков выиграет, то этот приятный бонус вообще укрепит Алмазбека Атамбаева в качестве «надпрезидента».

Но не стоит забывать, что действительность куда сложнее и предполагает такое количество вариаций развития политической ситуации, что сегодняшние прогнозные выкладки в этой статье могут восприниматься лишь как возможный, но далеко не обязательный сценарий.

Все же реальная политика делается не в лабораторной колбе, тем более не все силы в Кыргызстане согласны быть лишь наблюдателями за игрой Атамбаева и его ближайшего окружения.