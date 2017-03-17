Как спортсмены Кыргызстана обрекают себя на бедность

Физкультурой и спортом в Кыргызстане занимаются около 12 процентов населения; в развитых странах цифра равна 40–60 процентам. У спортивных федераций КР есть отличная возможность одним махом решить две проблемы — привлечь новых людей в секции (и, значит, увеличить массовость спорта) и улучшить свое материальное положение. Но делать это они не спешат и обрекают себя на бедность. В ситуации разбирался корреспондент ИА «24.kg».

Великолепная пятерка

На дворе век информации, и значительную часть своего времени многие проводят в Интернете.

Наличие у федерации веб-сайта — ключ к успеху. Это ее лицо, показатель компетентности ее руководства и индикатор уважения к болельщикам.

Однако просто открыть сайт и указать там контакты секций, как у нас делают некоторые, недостаточно. Его необходимо регулярно обновлять. Там должна быть интересная болельщикам и полезная журналистам информация: календарь состязаний на текущий год, подробные анонсы ближайших турниров, итоговые протоколы, биографии и комментарии атлетов, тренеров и судей и, конечно, фотографии.

В программу летних и зимних Олимпийских игр входит 56 спортивных дисциплин. Из них в КР культивируют около 35. А вот собственный, стабильно работающий сайт имеют лишь пять федераций, развивающих олимпийские виды. Это федерации баскетбола, волейбола, легкой атлетики, триатлона и футбола. Их руководители ищут спонсоров, вкладывают личные средства, прилагают максимум усилий для развития спорта в стране и успешного выступления кыргызстанцев на международной арене. Они понимают, что надо шагать в ногу со временем. А без сайта это невозможно.

У легкоатлетов сайт неплохой, но нераскрученный, и это его главная проблема. Волейбольному сайту не хватает оперативности, и публикуется там почему-то не вся важная информация. Достойный сайт у баскетболистов, но тоже не самый оперативный. Хороший веб-ресурс у молодой Федерации триатлона. Он постепенно заполняется и в перспективе может стать лучшим среди отечественных федераций. Много лет удерживает пальму первенства сайт ФФ КР. Правда, немало полезной информации последнее время почему-то публикуется не там, а в соцсетях. Есть сайты еще у нескольких федераций, но информации на них мало, обновляются они редко и упоминания не заслуживают.

Ситуация с сайтами с каждым годом ухудшается: работа федераций становится все более закрытой для любопытных глаз.

Своими веб-ресурсами обладают меньше спортивных объединений, чем несколько лет назад.

Нет его, например, у борцов (сайт борцовской спортшколы не в счет), хотя, казалось бы, уж им-то он нужен как никому другому. Их вид спорта — ведущий в стране. О многочисленных крупных победах борцов приходится узнавать на зарубежных сайтах. Стыдно! Почему бы не открыть свой, не уважить ребят и не сделать на нем галерею чемпионов Азии, мира, призеров Олимпийских игр, не выложить сохранившиеся видеозаписи памятных схваток?

Не лучше дела у федераций, развивающих неолимпийские виды. А ведь им тоже есть чем гордиться. Один из немногочисленных положительных примеров — Федерация самбо, своевременно публикующая результаты зарубежных стартов на своем сайте.

В соцсетях представлена не только ФФ КР, но и многие другие федерации.

Увы, мало кто обновляет свои страницы оперативно: могут опоздать и на сутки, и на неделю.

Для сравнения, за рубежом любая уважающая себя спортивная организация давно работает в режиме онлайн.

В любом случае, соцсеть может быть лишь вспомогательной площадкой для продвижения сайта, но не его полноценной альтернативой.

Зона комфорта

Если нет сайта и страницы в соцсети, надо готовить пресс-релизы с анонсами и итогами турниров и слать их в редакции. Анонсы очень важны. Зная о планируемых состязаниях, журналисты могут внести их в свой график и, посетив, сделать сюжет, интервью, репортаж… Однако многие федерации не делают рассылок и не приглашают на чемпионаты. Живут своей жизнью и в ус не дуют.

Проходит турнир, а на нем ни одного журналиста! И никто, кроме участников, о нем не знает. Узнать победителей зачастую трудно.

Это при том, что в регламенте соревнований сами федерации указывают: «Цели — популяризация спорта и пропаганда здорового образа жизни». Выходит, дела их противоречат словам.

И все бы ничего, но ведь многие федерации получают из госбюджета деньги для проведения чемпионатов КР, поездок на тренировочные сборы и международные соревнования. Раз они не открывают сайт и не ищут контакта со СМИ, можно предположить, что не хотят работать прозрачно и что-то скрывают. Некоторые, возможно, обманывают государство: не проводят турниры и никуда не ездят (или вместо восьми атлетов, на которых выделены средства, везут троих), соответствующие документы подделывают, а деньги кладут в карман. И ответственности не несут!

Успешные, самодостаточные федерации, активно пропагандирующие спорт, в КР, конечно, есть. Однако бедных и проводящих турниры для галочки больше. Впечатление, что их все устраивает. Они годами сидят на шее у государства (о чем уже открыто говорят эксперты), дополнительные средства не привлекают, развиваться и пиариться не хотят. В общем, довольствуются малым. А когда у государства денег на поддержку не хватает ( федераций-то много), могут пожаловаться: дескать, их чуть ли не предали.

Того, что наличие своего сайта и сотрудничество со СМИ способно привлечь к ним внимание спонсоров, не понимают. Узкий кругозор и рабский менталитет налицо.

Особый метод

Если об одних федерациях и их видах спорта месяцами и даже годами не слышно, то другие регулярно (часто без повода) мелькают в определенных СМИ. У них особый метод продвижения: наладят контакт с парой-тройкой журналистов, и те их пиарят. С остальными же работниками СМИ такие федерации не контактируют, считая, что для них это будет накладно. Предположить, что кто-то освещает спорт бесплатно, они не могут. Естественно, у аудитории ангажированных СМИ о работе данных федераций складывается превратное мнение.

А как у госорганов? У Госагентства по делам молодежи, физкультуры и спорта неплохой сайт с обилием ценной информации. Пресс-служба старается подробно освещать работу ведомства. Об управлении физкультуры и спорта столичной мэрии такого не скажешь. Муниципалитету надо принять меры, чтобы ее подведомственный орган работал прозрачнее.

Конец безответственности

Пожалуй, главное спортивное событие 2017-го — Азиатские игры в помещениях, которые пройдут осенью в Туркменистане. Наверное, федерации уже начали просить у ГАМФКиС деньги для поездок на подготовительные сборы и турниры. Важно, чтобы их расходовали рационально и никто из тренеров и секретарей под шумок за счет государства не нажился. Хватит поощрять безответственность!

Есть способ увеличить массовость нашего спорта, нанести удар по бедности и коррупции. ГАМФКиС надо обязать федерации искать дополнительные источники финансирования, пропагандировать спорт и отчитываться перед народом: кто, когда и сколько бюджетных средств получил, на что их потратил и кому от этого польза. Чеки о расходе государственных денег с печатями федераций и подписями руководителей надо представлять общественности, вывешивая на сайте того же госагентства.

Налогоплательщики, из чьих средств формируется бюджет, имеют право на эту информацию.

Те федерации, кто откажется работать прозрачно и продвигать свои виды с использованием современных технологий, финансировать не стоит. Лишившись кормушки, они наверняка придут в чувство.

Фото из Интернета.