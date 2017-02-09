Почему Кыргызстану рано мечтать о медалях на универсиаде

В Алматы 8 февраля завершилась 28-я Всемирная зимняя универсиада. Кыргызстанцам гордиться нечем. Лучший результат — 16-е место сноубордиста Тимура Губаева. Корреспондент ИА «24.kg» размышляет о причинах бледного выступления сборной КР.

Опыт — дело наживное

В состязаниях участвовали около 1,6 тысячи спортсменов из 54 стран. В программе было 12 видов спорта. В итоговом общекомандном зачете первое место уверенно заняла сборная России, завоевавшая 29 золотых, 27 серебряных и 15 бронзовых медалей. Вторыми стали казахстанцы (11 + 8 + 17), третьими — представители Южной Кореи (11 + 5 + 5).

Нашу страну представили девять атлетов, которые выступили в пяти видах: лыжных гонках, биатлоне, горных лыжах, сноубординге и фигурном катании. Немного, но, пожалуй, это все, кто мог поехать. Остальные кыргызстанцы, занимающиеся зимними видами, либо не являются студентами и не имели права участвовать, либо их уровень совсем низок и делать им на универсиаде нечего.

Некоторые окрестили выступление наших спортсменов провалом. Не могу с этим согласиться. Итог был предсказуем, и они выступили в свою силу. Слишком велика пока разница в классе между ними и теми же россиянами. Кыргызстанцы ехали не за медалями, а набираться опыта, и многие из них этого не скрывали.

Чем больше, тем лучше

Зимние виды в Кыргызстане переживают стагнацию. Кризис начался не вчера и не в прошлом году. Специалистам о нем известно давно. Другой вопрос, что кардинальных перемен не видно.

Больший кусок от денежного пирога получают те, у кого выше массовость и лучше результаты на международных турнирах. Это, как правило, федерации, развивающие олимпийские виды единоборств. Секции по греко-римской и вольной борьбе уже, наверное, есть в каждом селе. Тренерам сборных есть из кого выбирать, отсюда и многочисленные победы на зарубежных стартах. Зимние же виды не являются приоритетными хотя бы из-за невысокой массовости и конкуренции. Всеобщую любовь к катанию на горных лыжах по выходным во внимание не беру. Это не спорт, а вид досуга.

Есть ли выход?

Природные условия для развития большинства зимних видов спорта и подготовки олимпийских чемпионов в КР отличные. Нужны инвестиции.

У КР неплохие отношения с некоторыми ближневосточными странами. Снега там нет, зато денег куры не клюют. Можно пригласить какого-нибудь шейха, показать ему наши природные богатства и представить программу развития зимних видов, на реализацию которой тот мог бы выделить средства. Если такая, конечно, имеется.

…На днях в японском Саппоро начнется второй важный старт этой зимы — Азиатские игры. Там уровень участников будет не такой высокий, как на универсиаде. Некоторые из тех, кто представлял Кыргызстан в Алматы, выступят и в Саппоро. Результаты их, скорее всего, будут лучше. Но медали вряд ли завоюют. Основные соперники — богатые японские, китайские и южнокорейские спортсмены. Одолеть их лишь благодаря энтузиазму невозможно.