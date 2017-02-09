Почему Кыргызстану рано мечтать о медалях на универсиаде

В Алматы 8 февраля завершилась
Опыт — дело наживное
В состязаниях участвовали около 1,6 тысячи спортсменов из 54 стран. В программе было 12 видов спорта. В итоговом общекомандном зачете первое место уверенно заняла сборная России, завоевавшая 29 золотых, 27 серебряных и 15 бронзовых медалей. Вторыми стали казахстанцы (11 + 8 + 17), третьими — представители Южной Кореи (11 + 5 + 5).
Нашу страну представили девять атлетов, которые выступили в пяти видах: лыжных гонках, биатлоне, горных лыжах, сноубординге и фигурном катании. Немного, но, пожалуй, это все, кто мог поехать. Остальные кыргызстанцы, занимающиеся зимними видами, либо не являются студентами и не имели права участвовать, либо их уровень совсем низок и делать им на универсиаде нечего.
Некоторые окрестили выступление наших спортсменов провалом. Не могу с этим согласиться. Итог был предсказуем, и они выступили в свою силу. Слишком велика пока разница в классе между ними и теми же россиянами. Кыргызстанцы ехали не за медалями, а набираться опыта, и многие из них этого не скрывали.
Чем больше, тем лучше
Зимние виды в Кыргызстане переживают стагнацию. Кризис начался не вчера и не в прошлом году. Специалистам о нем известно давно. Другой вопрос, что кардинальных перемен не видно.
Больший кусок от денежного пирога получают те, у кого выше массовость и лучше результаты на международных турнирах. Это, как правило, федерации, развивающие олимпийские виды единоборств. Секции по
Есть ли выход?
Природные условия для развития большинства зимних видов спорта и подготовки олимпийских чемпионов в КР отличные. Нужны инвестиции.
У КР неплохие отношения с некоторыми ближневосточными странами. Снега там нет, зато денег куры не клюют. Можно пригласить
…На днях в японском Саппоро начнется второй важный старт этой зимы — Азиатские игры. Там уровень участников будет не такой высокий, как на универсиаде. Некоторые из тех, кто представлял Кыргызстан в Алматы, выступят и в Саппоро. Результаты их, скорее всего, будут лучше. Но медали вряд ли завоюют. Основные соперники — богатые японские, китайские и южнокорейские спортсмены. Одолеть их лишь благодаря энтузиазму невозможно.