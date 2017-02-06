Выборы президента: Кыргызстан вошел в зону турбулентности

Алмазбек Атамбаев уходит. Его место на политической арене занимают кандидаты на главный пост страны.

Выборный процесс запустила партия «Акшумкар», выдвинувшая своего лидера Темира Сариева кандидатом в президенты.

Официально полномочия действующего президента Алмазбека Атамбаева заканчиваются 1 декабря 2017 года.

Но никто, в том числе и близкие соратники пока действующего главы государства, не исключает, что сроки выборов могут скорректировать с учетом политической и экономической ситуации.

Власть в зоне дежавю

2017-й по всем параметрам схож с постреволюционным 2010 годом. В стране вновь наступило безвластие.

В 2010-м в Кыргызстане формально правило временное правительство. Но в реальности власть принадлежала улице. Начало 2017-го показало, что действующий президент уже не полностью контролирует текущие процессы и превращается в номинальную фигуру.

Первой начала распадаться законодательная власть. Жогорку Кенешем управляет уже не спикер Чыныбай Турсунбеков, не коалиция большинства. Коалиция готова развалиться в любой момент.

Последние пять лет центром притяжения в парламенте была фракция СДПК. Но сейчас она разделилась на три группы. Лидер социал-демократов Иса Омуркулов, как признают и в аппарате президента, не смог обеспечить единства в партийных рядах.

Процесс зашел настолько далеко, что вряд ли даже такой опытный аппаратчик, как Аалы Карашев, успеет заново сцементировать правящую фракцию.

Нужен ли стране преемник?

Последние полгода в качестве основного кандидата в президенты от СДПК рассматривалась фигура премьер-министра Сооронбая Жээнбекова. Но Алмазбек Атамбаев еще не принял окончательного решения по его кандидатуре.

Президент и его партия, по всей вероятности, определятся с кандидатом только после визита в Бишкек Владимира Путина. Его прилет запланирован на 28 февраля.

До этого времени не стоит ожидать какой-то политической активности от социал-демократов в начинающейся предвыборной кампании.

Алмазбек Атамбаев и его окружение рассчитывают, что авторитет действующего президента и административный ресурс сделают их ставленника одним из фаворитов на выборах.

Экс-депутат парламента Чолпон Джакупова не исключает, что власть может пойти и на подтасовку результатов электронного голосования.

Кандидат в президенты Темир Сариев уже предложил создать общественный наблюдательный совет для контроля центрального сервера Центризбиркома.

Власть поменяется по-новому

Предстоящий политический марафон отличается от всех предыдущих выборов. Курманбека Бакиева на президентский трон привела мартовская революция-2005 , Алмазбека Атамбаева — апрельская-2010 .

Явного фаворита, за которым бы стояла революционная толпа, на нынешних выборах не будет. Каждому кандидату, в том числе и от партии власти, придется сильно потрудиться, чтобы доказать свою состоятельность избирателям.

Большинство потенциальных кандидатов понимает, что для проведения успешной избирательной кампании им придется апробировать какие-то новые варианты.

На партийной конференции лидер «Акшумкара» Темир Сариев признал, что народ сейчас будет выбирать не только отдельно взятого политика, а пойдет голосовать за команду. За команду, которую удастся сформировать будущему президенту.