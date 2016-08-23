Когда референдума хочется

Истинные причины событий часто лежат на поверхности. Мы не всегда их замечаем, не придаем значения будничным словам. Выступая на пресс-конференции в Чолпон-Ате, президент Алмазбек Атамбаев сказал: «Если бы я хотел сохранить свою власть, тогда провел бы совсем другой референдум». В данном случае слова о «другом референдуме» не важны. Важно то, что именно Атамбаев хочет провести референдум. И именно такой референдум.

Авторы прикрылись депутатами

Недавно экс-спикер Жогорку Кенеша Адахан Мадумаров возмутился тем, что страна «не знает своих героев». В нашем конкретном случае – авторов поправок в Конституцию. Формально они нам неизвестны. Видимо, элементарная вежливость и скромность юристов, корпевших над изменениями в Основной закон, не позволяют им ставить свою фамилию рядом с авторами поправок.

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Инициаторов референдума представляют депутаты фракций СДПК, «Онугуу-Прогресс», «Кыргызстан» и «Республика – Ата Журт». Сложно представить, что их члены действительно занимались конституционным законотворчеством. Подтверждает это и сообщение руководителя аппарата парламента Абдыманапа Кутушева: «Фамилии поддержавших уже есть в соответствующем отделе аппарата. Остальные депутаты частью недоступны, частью еще не решили - «за» или «против».

Он заявил, что 87 парламентариев поддержали законопроект о референдуме. По сведениям ИА «24.kg», цифра немного, но завышена. На сегодня семь депутатов из объявленных 87 еще не подтвердили согласие подписью. Возможно, эти народные избранники по тем или иным причинам просто не успели добраться до кабинета руководителя аппарата парламента.

Два в одном

Из всего депутатского корпуса можно отметить только лидера фракции социал-демократов Ису Омуркулова. Вот уж кто на деле не жалеет ни сил, ни времени для пропаганды конституционных поправок. Публично поддержал шефа и руководитель аппарата президента Фарид Ниязов. Можно считать примкнувшим к активному тандему спикера Жогорку Кенеша Чыныбая Турсунбекова. Торага парламента тоже пару раз высказался по этой теме. Вот, пожалуй, и все активисты.

Как стало известно ИА «24.kg» из источников, исполнители конституционной реформы пребывают сегодня в легкой растерянности и с помощью юристов пытаются решить вопрос о сроках проведения референдума. Ведь нужно не просто провести необходимые юридические процедуры, но и к ноябрю законодательно оформить все этапы подготовки. Именно в этом месяце инициаторы намерены провести референдум, совместив с выборами в местные кенеши.

Два больших политических мероприятия собираются объединить якобы из экономии бюджетных средств. На самом деле это хороший предлог, чтобы заманить избирателей на участки голосования. Выставлять в виде пряника только референдум чревато. Нашего избирателя одной Конституцией не проймешь. К тому же рядовых граждан никто и не спрашивал - нужна ли очередная конституционная реформа. Видимо, исходили из того, что за время независимости народ привык к конституционным идеям политиков.

Власть – вот, что надо

Локомотивом парламентской оппозиции неожиданно стал лидер фракции «Ата Мекен» Омурбек Текебаев, входящий в состав коалиции. Но его, кстати, неожиданно для многих, единственного из лидеров парламентского большинства не пригласили на рандеву с президентом, где Алмазбек Атамбаев ознакомил авторов поправок в Конституцию собственно с самими поправками и объяснил необходимость реформы Основного закона.

На последнем съезде социал-демократов кардинально изменен состав политсовета партии. В него вошли чиновники самого высокого ранга, которые по совместительству являются представителями ближайшего окружения президента. Состав нынешнего политсовета СДПК по должностям и именам таков, что его впору переименовывать в политбюро. Сторонники президента уверены, что социал-демократы должны быть не только первыми на парламентских выборах, а на деле - правящей партией. Президент Кыргызстана в интервью одному из российских информагентств недавно заявил, что «в каждой цивилизованной демократической стране это в порядке вещей, когда представители ведущей партии занимают ведущие посты управления».

Возможно, искомая цель новой конституционной реформы – создать такие условия, при которых президентская партия СДПК будет править долгие годы. Как минимум социал-демократы, имея подобный карт-бланш, должны выиграть ближайшие парламентские выборы с большим отрывом. При таком раскладе главный социал-демократ Алмазбек Атамбаев может быть уверен в своем политическом «завтра».

Для политической элиты, находящейся сегодня в обойме управления, хорош и такой референдум. Другой и не нужен.