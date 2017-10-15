Наблюдатели ШОС: Выборы президента Кыргызстана проходят на высоком уровне

Генеральный секретарь ШОС Рашид Алимов заявил журналистам, что выборы президента Кыргызстана проходят на высоком уровне.

По его словам, члены УИК на тех участках, где были наблюдатели, очень внимательно относятся к избирателям, консультируют их, так как не все, к примеру, знают, что бюллетень нельзя сворачивать или сгибать, иначе его не считает АСУ.

Рашид Алимов отметил, что никто из наблюдателей ШОС не зафиксировал фактов вмешательства членов УИК в избирательный процесс, как и давления на независимых наблюдателей.

Члены миссии ШОС отмечают активность избирателей. Ее глава сообщил, что были случаи, когда избиратели не сразу находили себя в списках. Но случаи носили единичный характер.

Сегодня в Кыргызстане проходят выборы президента.