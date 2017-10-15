19:19
+19
USD 68.43
EUR 80.97
RUB 1.19
Выборы

Наблюдатели ШОС: Выборы президента Кыргызстана проходят на высоком уровне

Генеральный секретарь ШОС Рашид Алимов заявил журналистам, что выборы президента Кыргызстана проходят на высоком уровне. 

По его словам, члены УИК на тех участках, где были наблюдатели, очень внимательно относятся к избирателям, консультируют их, так как не все, к примеру, знают, что бюллетень нельзя сворачивать или сгибать, иначе его не считает АСУ.

Рашид Алимов отметил, что никто из наблюдателей ШОС не зафиксировал фактов вмешательства членов УИК в избирательный процесс, как и давления на независимых наблюдателей.  

Члены миссии ШОС отмечают активность избирателей. Ее глава сообщил, что были случаи, когда избиратели не сразу находили себя в списках. Но случаи носили единичный характер. 

Сегодня в Кыргызстане проходят выборы президента. 
Ссылка:
просмотров: 377
Версия для печати
Материалы по теме
МИД прокомментировал ситуацию возле посольства Кыргызстана в Москве
МВД КР: Зарегистрировано три факта нанесения телесных повреждений
Выборы-2017. Международные наблюдатели никаких серьезных нарушений не отмечают
В республиканский штаб по выборам поступили жалобы о рукоприкладстве
Явка избирателей в Кыргызстане на 16.00 составила 35,8 процента
В Москве у посольства Кыргызстана некоторые избиратели призывают выйти на митинг
Количество провокаций со стороны оппонентов Жээнбекова растет
ГРС: Ни один резервный комплект оборудования на 14.00 не использован
В УИК № 1360 ведется двойной учет избирателей
В общественную приемную ЦИК с начала голосования поступило 78 звонков
Популярные новости
Дебаты между кандидатами в&nbsp;президенты. График выступлений Дебаты между кандидатами в президенты. График выступлений
Президентские выборы-2017. Что нужно знать избирателю? Президентские выборы-2017. Что нужно знать избирателю?
Президентские выборы-2017. Как проголосовать за&nbsp;рубежом Президентские выборы-2017. Как проголосовать за рубежом
Н.Ахмедова: Прослушка&nbsp;&mdash; очередная попытка вброса черного пиара против Т.Сариева Н.Ахмедова: Прослушка — очередная попытка вброса черного пиара против Т.Сариева
Бизнес
На&nbsp;всех избирательных участках телефонная связь и&nbsp;Интернет работают стабильно На всех избирательных участках телефонная связь и Интернет работают стабильно
Mega iTV&nbsp;&mdash; окно в&nbsp;мир цифрового телевидения Mega iTV — окно в мир цифрового телевидения
Как получить 1&nbsp;гигабайт Интернета от&nbsp;О! бесплатно? Как получить 1 гигабайт Интернета от О! бесплатно?
Мобильный оператор&nbsp;О! увеличил присутствие в&nbsp;Баткенской области Мобильный оператор О! увеличил присутствие в Баткенской области