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Выборы

На выборы приходят кыргызстанцы со старыми паспортами и без биометрии

На выборы приходят кыргызстанцы со старыми паспортами и без биометрии. Об этом ИА «24.kg» сообщили в пресс-службе ГРС.

По ее данным, граждане приходят с паспортами 1994 года. «Пока таких было 14 человек. Мы не можем допустить их к голосованию. По закону допускаются только те, у кого есть ID-карта или загранпаспорт. Также приходят люди, которые не сдали биометрические данные. По данным на 11.00, по всей стране таких пока 78 человек», — отметили в регистрационной службе.

«Вся техника работает штатно, без сбоев, мы контролируем. Сбоев не зафиксировано во всей нашей системе», — добавили в ГРС.

Сегодня в Кыргызстане проходят выборы президента Кыргызстана.
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