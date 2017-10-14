Выборы-2017. Во время голосования вне помещения отключили свет

Сегодня, 14 октября, во время голосования вне помещения на одном из избирательных участков отключили электричество. Об этом ИА «24.kg» сообщили в Коалиции за демократию и гражданское общество.

Независимые наблюдатели от коалиции сегодня ведут мониторинг на 335 участках.

«Некоторые УИКи собираются выезжать к 12.00-13.00 в связи с тем, что поступило мало заявлений от избирателей. О конкретных же нарушениях или проблемах с техникой информации пока не поступало», - отметили в организации.

По данным ГРС, зафиксировано три факта временных проблем с техникой из-за человеческого фактора.

Вне помещения намерены проголосовать 22 тысячи 821 кыргызстанец.

Выборы президента Кыргызстана состоятся завтра, 15 октября. Сегодня день тишины, запрещена любая агитация.