Бекназаров: Власть дала для честных выборов только стадионы и 15 минут в эфире

Нынешняя власть для честных и справедливых выборов создала только два условия: стадионы в районах и 15 минут бесплатного эфирного времени. Об этом заявил на пресс-конференции в ИА «24.kg» политик Азимбек Бекназаров.

Читайте по теме Почему Азимбек Бекназаров снял свою кандидатуру с выборов президента

«В то же время двум представителям власти — Жээнбекову и Бабанову, то есть, как сказал сам Алмазбек Атамбаев, двум парням, которых он сам выходил, госмашина создала все условия», — сказал Азимбек Бекназаров.

Как он отметил, власть разрешила им проводить агитацию беспрепятственно, а другим не разрешили даже встречаться с молодежью.

«Даже в союзное время, даже во времена Акаева и Бакиева всем кандидатам создавали условия для встреч с молодежью, с трудовыми коллективами», — сказал он.

По словам Азимбека Бекназарова, на выборах «на весы» поставленно соперничество только «власти» и «богатства», в то время как идеи, платформы отодвинуты на второй план.