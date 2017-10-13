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Выборы

Почему Азимбек Бекназаров снял свою кандидатуру с выборов президента

Политик Азимбек Бекназаров на пресс-конференции в ИА «24.kg» пояснил, почему он снял свою кандидатуру с предвыборной гонки кандидатов в президенты КР.

По его словам, главная причина — это нечестные выборы. «Вы сами видите, что с самого начала предвыборная кампания ведется нечестно, что нынешняя власть запланировала, по какому пути им идти», — сказал Азимбек Бекназаров.

Как он отметил, при нынешних выборах наилучшие условия созданы только двум кандидатам, которые имеют поддержку «власти и денег», и в целом нынешняя выборная система создана так, что позволяет бороться за пост президента или депутата только власть имущим и состоятельным людям.
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