Устанавливать дополнительные камеры на избирательных участках — абсурд. Об этом ИА «24.kg» заявили в Государственной регистрационной службе.

По ее данным, биометрическая идентификация исключает повторное голосование и организацию «каруселей». «Дважды никто не сможет проголосовать, так как при считывании отпечатков система оповестит, что избиратель уже отдал голос», — пояснили в ГРС.

Ранее активисты сообщили, что на избирательных участках в Бишкеке, Оше и Кара-Суу установят камеры со специальной фиксирующей программой, опознающей избирателя по внешности. То есть если избиратель уже исполнил гражданский долг на одном участке, он не сможет проголосовать на другом. Программой снабдят и смартфоны наблюдателей.