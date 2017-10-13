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Выборы

ГРС: Устанавливать дополнительные камеры на избирательных участках — абсурд

Устанавливать дополнительные камеры на избирательных участках — абсурд. Об этом ИА «24.kg» заявили в Государственной регистрационной службе.

По ее данным, биометрическая идентификация исключает повторное голосование и организацию «каруселей». «Дважды никто не сможет проголосовать, так как при считывании отпечатков система оповестит, что избиратель уже отдал голос», — пояснили в ГРС.

Ранее активисты сообщили, что на избирательных участках в Бишкеке, Оше и Кара-Суу установят камеры со специальной фиксирующей программой, опознающей избирателя по внешности. То есть если избиратель уже исполнил гражданский долг на одном участке, он не сможет проголосовать на другом. Программой снабдят и смартфоны наблюдателей.
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