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Выборы

Три дела по факту подкупа голосов избирателей рассматривают суды в Бишкеке

Три дела по факту подкупа голосов избирателей рассматривают суды в Бишкеке. Материалы еще по одному факту переданы в территориальную избирательную комиссию для их рассмотрения. Об этом сообщает Генпрокуратура.

По ее данным, одно дело рассматривается в Октябрьском районном суде по заявлению Т. Улуу Т., который просил принять меры в отношении координаторов штаба кандидата в президенты КР Омурбека Бабанова. Ему предложили за определенную сумму денег организовать подкуп голосов на территории микрорайона № 12.

В этом же суде рассматриваются материалы по заявлению Абдраевой А.Б. Ей предложили 1 тысячу сомов за поддержку в день выборов Бабанова, а также просили найти еще 10 человек, проголосующих за ту же сумму денег.

Судебное рассмотрение назначено на сегодня, 13 октября.

В Ленинском райсуде рассматриваются материалы по факту подкупа голосов избирателей со стороны представителей штаба политической партии «Онугуу-Прогресс», которые предлагали гражданину Д.И. 2 тысячи сомов за то, чтобы последний нашел избирателей, готовых поддержать в день выборов их кандидата. В результате Д.И. собрал 7 талонов формы № 2 и передал их представителю штаба за соответствующее вознаграждение.

В последующем Д.И. обратился с заявлением в суд. Однако ввиду розыска обвиняемого Ж.К., 1950 года рождения, судебное рассмотрение материалов отложено.

Кроме того, выявлены факты подкупа голосов избирателей (раздавали пакеты с продуктами пожилым) и по Свердловскому району. Данный факт зарегистрирован в журнале учета информаций УВД Свердловского района, и материалы переданы в ТИК для их рассмотрения.
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