Члены ЦИК заявляют о недопустимости снятия кандидатов с президентской гонки

Члены Центральной комиссии по выборам и проведению референдумов заявляют о недопустимости снятия с гонки одного из двух главных претендентов независимо от причин. Они считают, что это будет воспринято обществом как вероломная и циничная несправедливость. Об этом говорится в обращении членов ЦИК Назарали Арипова, Гульнары Джурабаевой, Атыр Абдрахматовой и Елены Джилкичиевой.

«Если ЦИК в последние дни перед выборами отменит регистрацию кого-либо из кандидатов на должность президента, выборы превратятся в привычное для прошлых лет формальное утверждение определенного кандидата при полном игнорировании смысла выборного процесса и игнорировании возможности народа самому выбрать себе главу государства», — говорится в обращении.

Эта несправедливость, в совокупности с имеющимися нареканиями к ЦИК в связи с отказом в регистрации некоторых кандидатов, приведет к тому, что одна часть электората будет стравлена с другой его частью. ЦИК КР

В документе говорится, что новейшая история страны со всей убедительностью доказала: терпеливый народ Кыргызстана непримирим, когда большую его часть лишают главного политического права — выбрать свое будущее и будущее своих детей.

И если кто-то из 12 членов ЦИК думает, что сможет обмануть гнев народа, это жестокая ошибка, последствия которой обернутся трагедией! Мы, нижеподписавшиеся члены ЦИК, считаем своим долгом объявить о своем твердом намерении строго следовать требованиям законности, независимости и справедливости, как того требуют наша высокая миссия и закон! Из обращения

Они также призвали всех членов Центризбиркома неукоснительно следовать цели и принципам миссии, не идти на поводу у власти и не поддаваться любому из кандидатов, использующему недобросовестные методы борьбы.

«Наша обязанность — обеспечить избирателям реальное право выбора. Пусть победит тот, кто будет удостоен большего доверия граждан Кыргызской Республики в условиях равной конкурентной борьбы за голоса избирателей без заранее заданного результата. Если для достойного выполнения нашей миссии не хватит голосов членов Центризбиркома, мы в условиях, когда Жогорку Кенеш самоустранился от назначенных им выборов главы государства, будем вынуждены апеллировать непосредственно к народу Кыргызстана», — заявили четыре члена Центризбиркома.