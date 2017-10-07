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Выборы

Омурбеку Бабанову ЦИК вынес предупреждение за нарушение правил агитации

Сегодня члены ЦИК рассмотрели вопрос о привлечении к агитационной кампании религиозного деятеля Садыкжана Камалова.

Центризбирком вынес предупреждение кандидату в президенты Омурбеку Бабанову за привлечение Садыкжана Камалова к агитационной кампании.

Ранее аналогичное предупреждение от ЦИК получил кандидат в президенты Камчыбек Ташиев

Жалобу в ЦИК подал гражданский активист Адиль Турдукулов. Он назвал выступление религиозного деятеля Чубака ажи Жалилова, принимавшего участие в агитационной кампании Сооронбая Жээнбекова, незаконным. Чубак ажи Жалилов является членом Совета улемов.

  
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