Омурбеку Бабанову ЦИК вынес предупреждение за нарушение правил агитации

Сегодня члены ЦИК рассмотрели вопрос о привлечении к агитационной кампании религиозного деятеля Садыкжана Камалова.

Центризбирком вынес предупреждение кандидату в президенты Омурбеку Бабанову за привлечение Садыкжана Камалова к агитационной кампании.

Ранее аналогичное предупреждение от ЦИК получил кандидат в президенты Камчыбек Ташиев.

Жалобу в ЦИК подал гражданский активист Адиль Турдукулов. Он назвал выступление религиозного деятеля Чубака ажи Жалилова, принимавшего участие в агитационной кампании Сооронбая Жээнбекова, незаконным. Чубак ажи Жалилов является членом Совета улемов.