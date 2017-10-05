Омурбек Бабанов вспомнил, как КТР не давало эфир Алмазбеку Атамбаеву

Омурбек Бабанов во время теледебатов на ОТРК вспомнил, как в свое время канал не давал эфир нынешнему президенту Алмазбеку Атамбаеву.

«Тот же КТР не давал вам слова, очернял. Сейчас очерняют меня. Телеканал показывает меня только в негативном плане», — заявил лидер партии «Республика — Ата Журт».

Кроме того, он отметил что в Государственной регистрационной службе в дополнительный список избирателей вошли 340 тысяч человек. «Уважаемый Алмазбек Шаршенович, честность и справедливость выборов в ваших руках. Осталось две недели, пусть правоохранительные органы, прокуратура будут справедливыми, тогда выборы впишут в историю золотыми буквами», — сказал он.

Напомним, в теледебатах участвовали Омурбек Бабанов, Сооронбай Жээнбеков, Токтайым Уметалиева и Арстанбек Абдылдаев. Выборы президента состоятся 15 октября.