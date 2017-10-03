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Выборы

Омурбек Бабанов: Я никогда не буду использовать чиновников в политических играх

В рамках своей агитационной кампании кандидат на пост президента КР Омурбек Бабанов провел встречу с жителями города Кара-Куля Джалал-Абадской области, где презентовал свою предвыборную программу «Путь вперед!». Более 2 тысяч жителей города пришли послушать платформу политика.

В своей речи он отметил, что на встречу пришли простые жители города, в то время как государственные служащие не смогли присутствовать из-за прессинга руководства.

«Проголосуйте за меня, и я вам обещаю, что никогда не буду использовать вас в политических целях, не буду заставлять и принуждать к чему-то. Кара-Куль считается энергетическим центром страны. Работая премьер-министром, я посетил этот город, обещал запустить ГЭС Камбарата-2. Но через 2 месяца меня сняли с должности. Прошло 5 лет, а ГЭС так и не построена! Запустить ГЭС вполне возможно! Пока в ваших руках есть власть, решайте свою судьбу в пользу нового пути. Перемены на порогах наших домов, пришло время сделать так, чтобы они коснулись каждого из нас!» — призвал Омурбек Бабанов.

Он подчеркнул, что предлагает реальную программу по развитию страны и изменению жизни каждого кыргызстанца.

«Мы погрязли в безработице! Я обещаю вам создать все условия для того, чтобы вы могли работать на родине. Не давайте себя обмануть, не верьте черному пиару! На сегодняшний день вы сами свидетели, кого поддерживает криминал. Народ не слеп и не глух! Не бойтесь, давайте вместе сделаем шаг навстречу переменам!» — сказал кандидат в президенты.

Исполнитель: ОсОО «Информационное агентство «24.kg», г. Бишкек, ул. Шопокова 121/1. Заказчик: Кандидат на должность Президента КР Бабанов О.Т. Оплачено из избир. фонда, уполномоченный представитель по финансовым вопросам Тогузбаева Ч.Э., дата: 03.10.2017 г. Тираж: 1.
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