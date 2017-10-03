Движение по защите прав заемщиков призывает к проведению честных выборов

Движение по защите прав заемщиков призывает кыргызстанцев к проведению честных выборов. Об этом сообщили сегодня на пресс-конференции в ИА «24.kg» его представители.

По словам Бактыгуль Калмурзаевой, каждый имеет право голосовать по своему желанию. «Мы просим не продавать свои голоса. Много людей из-за долгов остались без крова. В зиму женщин с детьми выгнали на улицу. Мы хотим, чтобы они не боялись и вышли. Не надо бояться трудностей, переживать, сидеть дома, стыдиться. Я стыдилась, что у меня долги. Но мы должны выйти и выбрать сильного президента, который встанет на нашу защиту», — сказала она.