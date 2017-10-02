В ГКНБ заявление Омурбека Бабанова назвали не соответствующим действительности

Заявление Омурбека Бабанова не соответствует действительности. Об этом сообщил ГКНБ.

По данным пресс-центра спецслужб, озвученная кандидатом в президенты информация о том, что якобы за него, Бабанова, готовы проголосовать 65 процентов избирателей, не соответствует действительности.

Вчера на экстренной пресс-конференции Омурбек Бабанов сообщил, что он выигрывает в первом туре выборов.

В ГКНБ заявили, что ни он, ни «его мнимые предвыборные рейтинги не представляют какого-либо интереса для органов национальной безопасности».

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В ведомстве расценивают заявления кандидата как попытку «увести общественное мнение и следствие по делу о подготовке массовых беспорядков с последующей попыткой захвата власти с участием его активного сторонника и членов ОПГ в политическое русло».

Выборы президента Кыргызстана назначены на 15 октября.