Попытки дестабилизировать ситуацию в период выборов будут жестко пресечены

«Любые попытки дестабилизировать ситуацию в период президентских выборов будут жестко пресечены», — заявил на заседании Совета безопасности Кыргызстана Алмазбек Атамбаев. Об этом сообщил отдел информационной политики аппарата президента КР.

По его данным, заслушана информация о ситуации в стране в период агитационной кампании и о реализации мер по подготовке к проведению выборов с акцентом на первостепенные вопросы обеспечения национальной безопасности в свете задержания депутата Жогорку Кенеша по подозрению в попытке организации массовых беспорядков и насильственного захвата власти.

«В условиях предстоящих выборов президента для нас чрезвычайно важны мир и согласие в стране. Мы не должны допустить никаких провокаций в важнейший для страны период и обеспечить мир и безопасность граждан. В случае выявления попыток организовать беспорядки необходимо гарантировать неотвратимость наказания по всей строгости закона. В интересах государства и его будущего любые попытки дестабилизировать ситуацию в стране в предвыборный период будут жестко пресечены», — сказал Алмазбек Атамбаев.