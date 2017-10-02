Бишкек выбирает Сооронбая Жээнбекова!

Кандидат на пост президента Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков провел встречи с жителями Октябрьского, Первомайского, Свердловского районов города Бишкека.

Сооронбай Жээнбеков представил избирателям свою программу «Интересы страны дороже всего!», где просто и понятно изложены пути решения всех имеющихся проблем в стране и городе Бишкеке.

В первую очередь будем поддерживать малый и средний бизнес. Поддерживать промышленность. Мы продолжим строить дороги. Теперь появляется возможность привести в порядок не только стратегические трассы, но и внутренние.

«Теперь у нас есть фундамент для продолжения реформ. Будут большие и важные изменения. В том числе в жизни Бишкека и бишкекчан.Не только центральные улицы в Бишкеке, но и внутри жилмассивов, внутри микрорайонов. Мы поддержим усилия мэра Бишкека по развитию городской инфраструктуры — школ, больниц, общественного транспорта, усиления электрических сетей, уличного освещения, озеленения», — отметил кандидат.

Также Сооронбай Жээнбеков поздравил горожан с Днем пожилых людей и подчеркнул, что одной из самых важных задач для него будет постоянное повышение заработной платы и пенсий.

Я увеличу размер пенсий в два раза. Мы будем работать над созданием благоприятных условий жизни для пенсионеров Сооронбай Жээнбеков

Сооронбая Жээнбекова бишкекчане везде встречали бурными овациями и тепло отзывались о нем. Представители городской интеллигенции, врачи, учителя, спортсмены, представители диаспор и простые рабочие — все выразили поддержку кандидату и отметили, что они верят в систему, при которой сделаны реальные вещи.

«Мы верим Сооронбаю Жээнбекову! Он не разбрасывается пустыми обещаниями, а если обещал, то обязательно сделает. За все эти годы он копил опыт и знания, показал себя серьезным и устойчивым политиком, грамотным специалистом. На должности премьер-министра его правительство показало рост по всем показателям и во всех сферах, этим он заслужил благодарность народа, получил хорошую оценку его трудов со стороны президента и парламента. Мы не видим на сегодня других кандидатов на такой серьезный пост, кроме Сооронбая Жээнбекова», — отметили бишкекчане.

Со словами поддержки в адрес кандидата выступили вице-президент ассоциации «Дордой» Сергей Пономарев, председатель уйгурской диаспоры «Иттипак» Артык Хаджиев, президент Федерации шахмат КР Милан Турпанов и другие жители Бишкека.

Заказано и оплачено из избирательного фонда кандидата на должность президента КР С.Ш. Жээнбекова уполномоченным представителем по финансовым вопросам Сатыгул кызы Надирой. Тираж 1 экземпляр. Дата выпуска: 02.10.2017 г.