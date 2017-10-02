Бишкек выбирает Сооронбая Жээнбекова!

Кандидат на пост президента Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков провел встречи с жителями Октябрьского, Первомайского, Свердловского районов города Бишкека.
Сооронбай Жээнбеков представил избирателям свою программу «Интересы страны дороже всего!», где просто и понятно изложены пути решения всех имеющихся проблем в стране и городе Бишкеке.
В первую очередь будем поддерживать малый и средний бизнес. Поддерживать промышленность. Мы продолжим строить дороги. Теперь появляется возможность привести в порядок не только стратегические трассы, но и внутренние.
Также Сооронбай Жээнбеков поздравил горожан с Днем пожилых людей и подчеркнул, что одной из самых важных задач для него будет постоянное повышение заработной платы и пенсий.
Сооронбая Жээнбекова бишкекчане везде встречали бурными овациями и тепло отзывались о нем. Представители городской интеллигенции, врачи, учителя, спортсмены, представители диаспор и простые рабочие — все выразили поддержку кандидату и отметили, что они верят в систему, при которой сделаны реальные вещи.
Я увеличу размер пенсий в два раза. Мы будем работать над созданием благоприятных условий жизни для пенсионеровСооронбай Жээнбеков
Со словами поддержки в адрес кандидата выступили вице-президент ассоциации «Дордой» Сергей Пономарев, председатель уйгурской диаспоры «Иттипак» Артык Хаджиев, президент Федерации шахмат КР Милан Турпанов и другие жители Бишкека.
Заказано и оплачено из избирательного фонда кандидата на должность президента КР С.Ш. Жээнбекова уполномоченным представителем по финансовым вопросам Сатыгул кызы Надирой. Тираж 1 экземпляр. Дата выпуска: 02.10.2017 г.