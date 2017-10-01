Омурбек Бабанов о задержании Канатбека Исаева и других провокациях против него

Кандидат в президенты Омурбек Бабанов сегодня сделал экстренное заявление в связи с задержанием сотрудниками ГКНБ депутата парламента Канатбека Исаева. Последнему инкриминируют попытку насильственного захвата власти.

Омурбек Бабанов уверен, если бы Канатбек Исаев не поддерживал его в предвыборной гонке, то у него не было таких проблем.

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Кандидат в президенты считает Канатбека Исаева принципиальным человеком и призвал правоохранительные органы беспристрастно подойти к расследованию, а журналистов — не искажать факты.

«Я не финансирую Канатбека Исаева и других своих сторонников. Я не знаю, что за деньги он раздавал и откуда они. Думаю, он все сам разъяснит на следствии. Там (на видео, которое размещено в Интернете) ни слова нет о перевороте или захвате власти. Это строна, что снимала видео, провоцировала», - сказал Омурбек Бабанов.

Политик заявил, что он никогда сам не встречался с представителями криминальных кругов, добавив, что знает, за какого кандидата бегают сейчас члены ОПГ. Однако Омурбек Бабанов не назвал фамилию претендента.

«Я надеюсь, что президент Алмазбек Атамбаев встанет над ситуацией и попросит Абдиля Сегизбаева (председателя ГКНБ) максимально непредвзято подойти к расследованию", - отметил он.

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Он отметил, что интерпретация его встречи с президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым, вырванные из контекста фразы его выступления с жителями города Ош и возбуждение уголовного дела в отношении Канатбека Исаева — звенья одной цепи. И призвал не поддаваться на провокации.

Омурбек Бабанов добавил, что он продолжит вести свою предвыборную кампанию еще более интенсивно и подчеркнул, что ему и его сторонникам нет смысла прибегать к каким-то противоправным действиям, искать поддержки у бандидитов или раздавать деньги — он побеждает честно.

Он также призвал избирателей не бояться административного ресурса и криминала.