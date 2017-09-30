Кандидат в президенты Темир Сариев напомнил, что основной целью работы государственных органов является создание и улучшение условий жизни наших граждан.

«Мы все твердим о реформах, но забываем, что главной реформой является улучшение уровня жизни граждан. Нужно создавать условия, чтобы у каждого кыргызстанца была стабильность и уверенность в завтрашнем дне», - сказал кандидат.

Темир Сариев отметил, что создать благоприятные условия для наших граждан в короткие сроки вполне реально.

«Я многое начал на посту премьер-министра, многое уже реализовалось и принесло положительные плоды. Многое я не успел, но знаю точно: став президентом, я продолжу свои инициативы. Мы сделали большой шаг – вошли в ЕАЭС, это открыло большие возможности для отечественных производителей – они вышли на международный рынок. Теперь нужно двигаться в этом направлении активнее: выдавать фермерам технику в лизинг, создавать логистические центры, давать фермерам беззалоговые кредиты», - сказал Темир Сариев.