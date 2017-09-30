Темир Сариев: Не ищите оправданий, будьте честны со своей совестью

Участвуя в дебатах, Темир Сариев высказал свое мнение по поводу использования админресурса.

«Хотим мы этого или не хотим, власть будет использовать админресурс. Но даже если так, избиратели должны быть готовы отдать честный голос, потому что в кабинке для голосования вы находитесь один на один со своей совестью. Не нужно искать оправданий, думая, что кто-то узнает, кто-то оказывает давление, или еще какие-то отговорки. Будьте честны с собой!» — призвал кыргызстанцев Темир Сариев.

Выступая в дебатах, Темир Сариев сделал обращение к кыргызстанцам.

«Использование админресурса и подкуп — равнозначные правонарушения. Эти выборы — испытание для всех нас, впервые президент оставляет пост по собственной воле и создает все условия для этого. Мы должны голосовать по собственной воле, слушая свое сердце», — подчеркнул Темир Сариев.