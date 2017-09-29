Изменение избирательного законодательства. Госорганы не успевают его осваивать

Госорганы Кыргызстана не успевают за изменением избирательного законодательства. Об этом сегодня на круглом столе «Избирательное законодательство: проблемы и пути совершенствования» сообщила эксперт Анара Ниязова.

По ее словам, в принятых законах позже выявляются не только коллизии, но и пробелы.

«Наиболее динамично развивается избирательное законодательство. К сожалению, госорганы не успевают его осваивать. Достижением избирательного законодательства является норма о том, что кандидат не может занимать должность. Есть ряд вопросов по выдвижению кандидатов. До регистрации они вносят деньги на спецсчет. Залог возвращается, если кандидат не преодолеет установленный законом барьер. Были опасения, что это станет припятствием для участия в выборах, но практика говорит об обратном», — пояснила Анара Ниязова.

Она добавила, что требование о владении госязыком трактуют по-разному. С такой проблемой, например, столкнулся Омурбек Текебаев. ЦИК имеет полномочия для решения любых вопросов, касающихся выборов. Возможно, стоит разработать внутреннее положение, позволяющее кандидату сдать тест на знание кыргызского языка, если он не может прибыть на экзамен самостоятельно ввиду объективных причин.