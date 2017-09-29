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Выборы

Законотворцы Кыргызстана становятся жертвами своих же поправок

Законотворцы Кыргызстана становятся жертвами своих же поправок. Об этом сегодня на круглом столе «Избирательное законодательство: проблемы и пути совершенствования» сообщила директор Правовой клиники «Адилет» Чолпон Джакупова.

По ее словам, с 2011 года трижды менялся конституционный закон о выборах.

«Последние поправки приняты относительно недавно. Каждый раз изменения в законе инициируются перед выборами. А потом разработчики становятся участниками избирательного процесса», — сказала Чолпон Джакупова.

Она отметила, что нужно проанализировать законодательство и внести изменения с учетом опыта. Кроме того, необходимо поднять политическую ответственность законотворцев. «В порыве они разрабатывают законы под себя, а потом становятся жертвами этих поправок», — добавила Чолпон Джакупова.
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