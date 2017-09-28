Выборы-2017. Активизировались ли преступные группировки?

«В СМИ прошла информация о том, что перед выборами президента активизировались преступные группировки. Так ли это?» — спросила сегодня на заседании парламента депутат Наталья Никитенко.

Вице-премьер-министр Темир Джумакадыров подчеркнул, что спецслужбы отслеживают каждую информацию.

«Правоохранительные органы, Генпрокуратура, спецслужбы ориентированы в этом вопросе. Что касается выпуска на свободу отдельных граждан, то это сделано по решению суда. Несмотря на это, поданы апелляции, работа продолжается. Несмотря на отдельную информацию, подтверждающих фактов нет. Как только будут заявления, будем работать», — сказал вице-премьер.

Выборы президента назначены на 15 октября 2017 года.