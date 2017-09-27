Темир Сариев: Первые 200 лиц государства будут взяты под жесткий контроль

«Я не обещаю вам быстрого процветания и не даю несбыточных обещаний. Прежде чем достичь поставленных целей, нам предстоит тяжелый совместный труд. Но я обещаю, что с самого первого дня ни один человек не усомнится, что пришло время жить по-новому», — заявил Темир Сариев на встрече с избирателями.

Для реализации моей программы нужны только политическая воля, честность и единство народа. Вместе мы сможем построить страну, где все граждане смогут реализовать свое право на счастливую жизнь. Темир Сариев

«Если народ доверит мне быть президентом следующие 6 лет, то в самые кратчайшие сроки в Кыргызстане будут восстановлены законность и порядок. Президент и все руководство государства послужат примером для остальных граждан. Порядок - это, в первую очередь, когда все соблюдают закон независимо от занимаемой должности и материального положения. Наоборот, требования к высокопоставленным чиновникам будут намного строже, чем к обычным гражданам. Первые 200 лиц государства будут взяты под самый жесткий контроль антикоррупционной службы. Их доходы, расходы, соблюдение ими всех требований закона будут проверяться в первую очередь, начиная с главы государства», — заявил Темир Сариев.

Вместе к победе!

Изготовлено PR-службой кандидата на должность президента КР Т. А. Сариева. Адрес: г. Бишкек, пр. Манаса, 40. Дата изготовления: 27.09.2017. Количество: 1 экз. По заказу кандидата на должность президента КР Т. А. Сариева. Оплачено из избирательного фонда (р/с 1299007890000328) уполномоченным представителем по финансовым вопросам Б. Мусаевым.